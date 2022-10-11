Гвардиола: «Ман Сити» постарается в матче с «Копенгагеном» решить задачу выхода из группы

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал об ожиданиях матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном»

«После нашей первой встречи прошла неделя, и "Копенгаген" хочет реабилитироваться. Однако мы можем решить задачу выхода из группы и постараемся это сделать», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 11 октября, в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:45 мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

«Ман Сити» занимает первое место в группе G, набрав девять очков. Следом идет «Боруссия» (Дортмунд) с шестью баллами. По одному очку заработали «Севилья» и «Копенгаген».