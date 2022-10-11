ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Трансферный дайджест. 4 — 10 октября
  • 10:44
    • Малком о сборной России: Может, это вопрос будущего
    Все новости спорта

    Гвардиола: «Ман Сити» постарается в матче с «Копенгагеном» решить задачу выхода из группы

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Копенгаген
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном»

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «После нашей первой встречи прошла неделя, и "Копенгаген" хочет реабилитироваться. Однако мы можем решить задачу выхода из группы и постараемся это сделать», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

    Матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 11 октября, в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:45 мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

    «Ман Сити» занимает первое место в группе G, набрав девять очков. Следом идет «Боруссия» (Дортмунд) с шестью баллами. По одному очку заработали «Севилья» и «Копенгаген».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Милан» реванш у «Челси»?
  • «Милан» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • И снова будет результативно?
  • «Шахтер» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Дортмундцы быстро загонят «Севилью»
  • «Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Милан — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Шахтер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры