Джикия избежал серьезной травмы и сыграет с ЦСКА

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Защитник красно-белых избежал серьезной травмы в матче против «Крыльев Советов» (5:2), сообщает «Спорт-Экспресс».
На 45-й минуте встречи 12-го тура РПЛ, после подачи углового, защитник самарцев шипами попал в область колена Джикии.
28-летнему футболисту красно-белых не понадобилось медицинское обследование. Он начнет подготовку к московскому дерби вместе с командой.
В этом сезоне Джикия провел 14 матчей за «Спартак» и сделал 2 результативные передачи.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».