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    Джикия избежал серьезной травмы и сыграет с ЦСКА

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия будет готов сыграть в дерби 13-го тура чемпионата России со столичным ЦСКА.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Защитник красно-белых избежал серьезной травмы в матче против «Крыльев Советов» (5:2), сообщает «Спорт-Экспресс».

    На 45-й минуте встречи 12-го тура РПЛ, после подачи углового, защитник самарцев шипами попал в область колена Джикии.

    28-летнему футболисту красно-белых не понадобилось медицинское обследование. Он начнет подготовку к московскому дерби вместе с командой.

    В этом сезоне Джикия провел 14 матчей за «Спартак» и сделал 2 результативные передачи.

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».

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