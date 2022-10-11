«Динамо» — «Зальцбург»: счет матча 1:1, обзор голов

Загребскоена своем поле сыграло вничью с(1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 12-й минуте открыли гости. Беньямин Шешко протащил мяч к линии штрафной и выполнил передачу на право, где был Николас Зайвальд, тот ударил в дальний угол и не промахнулся.

На 40-й минуте счет сравнялся. Роберт Любичич отлично открылся под передачу после паса от Филипп Кёна. Мяч влетел в сетку ворот, после пушечного удара издали.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Динамо З — Зальцбург 1:1 Голы: 0:1 Николас Зайвальд (12'), 1:1 Роберт Любичич (40') Динамо З: Доминик Ливакович, Стефан Ристовски (Садех Мохаррами, 79'), Йосип Шутало, Дино Перич, Йосип Мишич (Марко Булат, 86'), Дарио Шпикич (Петар Бочкай, 80'), Лука Иванушец (Мартин Батурина, 80'), Ариян Адеми (Ральф Ферман, 67'), Роберт Любичич, Бруно Петкович, Мислав Оршич Зальцбург: Ноа Окафор (Chukwubuike Adamu, 62'), Беньямин Шешко (Roko Simic, 86'), Лука Сучич, Maurits Kjaergaard, Люка Гурна-Дуат, Николас Зайвальд, Андреас Ульмер, Страхиня Павлович, Умар Соле, Amar Dedic, Philipp Kohn Предупреждения: Лука Иванушец (52'), Страхиня Павлович (90 + 1'), Лука Сучич (90 + 3')

В группе E лидирует «Челси» с 7 очками. Далее идут «Зальцбург» (6 очков), «Милан» (4 очка) и «Динамо» (4 очка).