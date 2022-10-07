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    В «Арисе» рассказали, как им удалось уговорить Кокорина на переход

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра Футбол России
    Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал подробности перехода российского нападающего Александра Кокорина.

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    Кокорин перешел в кипрский клуб в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

    «Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто.

    Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят — это важно, особенно после неудачного периода в Италии.

    Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно», — приводит слова Дозорцева Sport24.

    Кокорин провел за «Арис» три матча, в которых отметился одним голом.

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