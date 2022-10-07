В «Арисе» рассказали, как им удалось уговорить Кокорина на переход

Директор по маркетингу «Ариса»рассказал подробности перехода российского нападающего

Кокорин перешел в кипрский клуб в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

«Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто.

Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят — это важно, особенно после неудачного периода в Италии.

Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно», — приводит слова Дозорцева Sport24.

Кокорин провел за «Арис» три матча, в которых отметился одним голом.