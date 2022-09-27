Кокорин: Горжусь собой, что за два года не было никаких скандальных историй

Нападающий кипрского «Ариса»признался, что вбыли удивлены его поведением.

«К сожалению, или к счастью, за два года, учитывая, что я постоянно вляпываюсь в ерунду какую-то, типа там они же все сомневались (в "Фиорентине" — прим.), когда меня брали еще, мол, что за парень, постоянно какие-то непонятные истории, а там они прямо — что за персона, никаких проблем вообще, суперспокойный парень, хотя любит опоздать. Вообще проблем не было.

Часто ли я опаздывал? Нет, не опаздывал, в принципе, за карьеру я вообще один раз, по-моему, на какую-то теорию опоздал, это я к тому, что они этого не знали, а по факту я сам собой горжусь, что за два года не было никаких историй скандальных», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» в конце августа на правах аренды.