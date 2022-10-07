Черчесов: Удивило, что футболисты «Ференцвароша» перестали играть при 0:1

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал исход матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:4).

«Это футбол, это игра. Мы по делу потерпели поражение в Белграде. Игра шла хорошо до гола соперника, пенальти сломал наш темп. Этого не должно происходить, но, опять же, это футбол. Я не могу выделить аспект, который меня удовлетворил бы.

Я не мог выделить пункт, который меня удовлетворил бы. Что действительно удивило в сегодняшнем матче, так это то, что мы перестали играть после 0:1. На этом уровне учитывается гол, забитый в каждом матче, после которого мы не должны останавливаться, мы должны продолжать играть.

В будущем мы сможем побеждать только на командном уровне. Ничего удивительного в игре соперника для нас не было, мы хорошо знаем его игру, но в этот раз оставили ему слишком много свободного места. На этом уровне это имеет неприятные последствия», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Ференцварош» с 6 очками лидирует в группе H, опережая «Монако» по дополнительным показателям. «Црвена Звезда» с 3 баллами — на последней строчке.