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    Экс-игрока «молодежки» «Уфы» оштрафовали на 400 тысяч рублей за покупку военного билета

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    Бывший футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров оштрафован судом за покупку военного билета.

    Дмитрий Белозеров
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    Дмитрий Белозеров

    По информации телеграм-канала Mash, 23-летний футболист пользовался услугами спекулянта Фарида Самигуллина.

    За то, чтобы не служить в армии, Белозеров отдал 175 тысяч рублей.

    В мае схема была раскрыта. В ней участвовали пять хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева», военный комиссар и сам Самигуллин.

    Белозеров дал показания против основных фигурантов, суд признал его виновным и наложил штраф.

    Белозеров выступал в системе «Уфы» в 2015–2016 годах, он провел две встречи за молодежную команду.

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