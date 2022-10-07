Экс-игрока «молодежки» «Уфы» оштрафовали на 400 тысяч рублей за покупку военного билета

Бывший футболист молодежной команды «Уфы»оштрафован судом за покупку военного билета.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Белозеров Фото: kommersant.ru

По информации телеграм-канала Mash, 23-летний футболист пользовался услугами спекулянта Фарида Самигуллина.

За то, чтобы не служить в армии, Белозеров отдал 175 тысяч рублей.

В мае схема была раскрыта. В ней участвовали пять хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева», военный комиссар и сам Самигуллин.

Белозеров дал показания против основных фигурантов, суд признал его виновным и наложил штраф.

Белозеров выступал в системе «Уфы» в 2015–2016 годах, он провел две встречи за молодежную команду.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».