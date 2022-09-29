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    РФС запросил списки игроков у клубов РПЛ для получения брони от мобилизации

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    Российский футбольный союз (РФС) запросил у клубов Премьер-лиги и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    По информации «Спорт-Экспресса», РФС разослал в клубы файл в формате документа, куда руководители должны внести данные о своих игроках и сотрудниках.

    Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

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