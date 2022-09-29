РФС запросил списки игроков у клубов РПЛ для получения брони от мобилизации

Российский футбольный союз (РФС) запросил у клубовсписки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.

По информации «Спорт-Экспресса», РФС разослал в клубы файл в формате документа, куда руководители должны внести данные о своих игроках и сотрудниках.

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».