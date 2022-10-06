начнут матч в 19:45 в группе F Лиги Европы, 06.10.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штурм» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лацио»).

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