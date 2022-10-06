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    Римляне сразу понесутся в атаку

    «Штурм» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

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    Чиро Иммобиле
    «Штурм» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:45 мск. «Штурм» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 06 Октября 2022 года
    Штурм
  • Грац
    •  Штурм 19:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Штурм»

    «Штурм» пока находится на последнем месте в группе. Причем все четыре команды имеют по 3 очка.

    В своем чемпионате команда также стартовала неплохо. «Штурм» идет на 2 месте, отставая на 2 очка от «Зальцбурга».

    Коэффициенты матча Штурм — Лацио

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    Минувший тур команда провела сверхудачно. На выезде клуб из Граца переиграл «Аустрию» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Штурм» наверняка постарается дать бой итальянцам. Вот только 6 пропущенных мячей свидетельствуют о проблемах в обороне.

    «Лацио»

    Римляне также стартовали не столь уверенно. Фаворит группы пока третий, причем имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (5:7).

    А вот в Серии А команда выступает веселее. По итогам восьми туров «Лацио» пребывает на 4 месте, отставая от лидера на 3 очка.

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    • Причем атака команды действует весьма результативно. В 8 матчах чемпионата забито 17 мячей.

    В этом поединке «Лацио» явно не будет отсиживаться в тылах. Имея в составе такого мастера, как Чиро Иммобиле, нужно активно идти вперед.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 4.16, а победу «Штурма» — за 4.94.

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    «Штурм» не лучшим образом обороняется. «Лацио» весьма выгодно выглядит в атаке.

    Оборона хозяев слишком часто дает сбои. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.

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    «Штурм» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Римляне сразу понесутся в атаку
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