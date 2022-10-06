«Штурм»
«Штурм» пока находится на последнем месте в группе. Причем все четыре команды имеют по 3 очка.
В своем чемпионате команда также стартовала неплохо. «Штурм» идет на 2 месте, отставая на 2 очка от «Зальцбурга».
Коэффициенты матча Штурм — Лацио
Минувший тур команда провела сверхудачно. На выезде клуб из Граца переиграл «Аустрию» со счетом 0:3.
«Штурм» наверняка постарается дать бой итальянцам. Вот только 6 пропущенных мячей свидетельствуют о проблемах в обороне.
«Лацио»
Римляне также стартовали не столь уверенно. Фаворит группы пока третий, причем имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (5:7).
А вот в Серии А команда выступает веселее. По итогам восьми туров «Лацио» пребывает на 4 месте, отставая от лидера на 3 очка.
Причем атака команды действует весьма результативно. В 8 матчах чемпионата забито 17 мячей.
В этом поединке «Лацио» явно не будет отсиживаться в тылах. Имея в составе такого мастера, как Чиро Иммобиле, нужно активно идти вперед.
Прогноз и ставка
На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 4.16, а победу «Штурма» — за 4.94.
«Штурм»
Оборона хозяев слишком часто дает сбои. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.