В 22:00 06.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гент» — «Юргорден». Коэффициент ставки — 1.68 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Юргорден»).

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