В четверг, 6 октября «Гент» в родных стенах примет «Юргорден» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 22:00 (мск). «Гент» — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

Бельгийский клуб — один из лидеров квартета F. После двух матчей футболисты «Гента» набрали 4 очка.

В 1-м туре «Гент» заработал 1 балл в матче с норвежским «Мольде». Весь поединок прошел без голов (0:0).

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В следующей игре «буйволы» одержали победу над «Шэмрок Роверс» (3:0). Это был домашний успех.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Бельгии «Гент» идёт на 9-м месте. В активе команды 14 очков. В матче 10-го тура команда одержала гостевую победу над «Остенде» (2:1).

«Юргорден»

«Юргорден» показал аналогичные результаты в стартовых играх: 1 победа и 1 ничья.

Старт группового этапа Лиги конференций для шведов получился мирным. «Юргорден» сыграл на выезде вничью с «Шэмрок Роверс» (0:0).

После была вымученная победа над клубом «Мольде» (3:2). Победный гол забил Асоро на 91-й минуте поединка.

В чемпионате Швеции «Юргорден» делит первое место с «Хеккеном». Оба коллектива набрали по 48 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» можно поставить за 1.68, ничью оценивают в 3.80. А на победу «Юргордена» — 4.78.

«Гент» в этом поединке явный фаворит пары. Команда много забивает и крайне редко пропускает.

Наши прогноз и ставка — победа «Гента» с коэффициентом 1.68.