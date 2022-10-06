ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать «Арсенал» — единоличный лидер АПЛЛидерство «Арсенала», триумф «Ман Сити» и крах МЮ
  • 23:58
    • «Интер» минимально обыграл «Барселону» в 3-м туре ЛЧ
  • 23:58
    • «Ливерпуль» победил «Глазго Рейнджерс» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Гент» обыграть «Юргорден»?

    «Гент» — «Юргорден». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет F, 6 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Гент Прогнозы на Юргорден Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Гент» — «Юргорден»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гент» — участник основной сетки Лиги конференций
    В четверг, 6 октября «Гент» в родных стенах примет «Юргорден» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 22:00 (мск). «Гент» — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа F 06 Октября 2022 года
    Гент
  • Лига конференций. Группа F
    •  Гент 22:00 Юргорден Юргорден
  • Стокгольм
    •

    «Гент»

    Бельгийский клуб — один из лидеров квартета F. После двух матчей футболисты «Гента» набрали 4 очка.

    В 1-м туре «Гент» заработал 1 балл в матче с норвежским «Мольде». Весь поединок прошел без голов (0:0).

    Коэффициенты матча Гент — Юргорден

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.955.20Фрибет$40
    •

    В следующей игре «буйволы» одержали победу над «Шэмрок Роверс» (3:0). Это был домашний успех.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Бельгии «Гент» идёт на 9-м месте. В активе команды 14 очков. В матче 10-го тура команда одержала гостевую победу над «Остенде» (2:1).

    «Юргорден»

    «Юргорден» показал аналогичные результаты в стартовых играх: 1 победа и 1 ничья.

    Старт группового этапа Лиги конференций для шведов получился мирным. «Юргорден» сыграл на выезде вничью с «Шэмрок Роверс» (0:0).

  • Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
  • Ибрагимович, Коутиньо, Пети и еще 12 игроков, которые стали для «Барсы» обузой
  • Вчера

    • После была вымученная победа над клубом «Мольде» (3:2). Победный гол забил Асоро на 91-й минуте поединка.

    В чемпионате Швеции «Юргорден» делит первое место с «Хеккеном». Оба коллектива набрали по 48 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» можно поставить за 1.68, ничью оценивают в 3.80. А на победу «Юргордена» — 4.78.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Гент» в этом поединке явный фаворит пары. Команда много забивает и крайне редко пропускает.

    Наши прогноз и ставка — победа «Гента» с коэффициентом 1.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шаповалов — Джонсон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гоффен — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гарин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гент» — «Юргорден»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Гент» обыграть «Юргорден»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры