«Гент»
Бельгийский клуб — один из лидеров квартета F. После двух матчей футболисты «Гента» набрали 4 очка.
В 1-м туре «Гент» заработал 1 балл в матче с норвежским «Мольде». Весь поединок прошел без голов (0:0).
Коэффициенты матча Гент — Юргорден
В следующей игре «буйволы» одержали победу над «Шэмрок Роверс» (3:0). Это был домашний успех.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Бельгии «Гент» идёт на 9-м месте. В активе команды 14 очков. В матче 10-го тура команда одержала гостевую победу над «Остенде» (2:1).
«Юргорден»
«Юргорден» показал аналогичные результаты в стартовых играх: 1 победа и 1 ничья.
Старт группового этапа Лиги конференций для шведов получился мирным. «Юргорден» сыграл на выезде вничью с «Шэмрок Роверс» (0:0).
После была вымученная победа над клубом «Мольде» (3:2). Победный гол забил Асоро на 91-й минуте поединка.
В чемпионате Швеции «Юргорден» делит первое место с «Хеккеном». Оба коллектива набрали по 48 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» можно поставить за 1.68, ничью оценивают в 3.80. А на победу «Юргордена» — 4.78.
«Гент» в этом поединке явный фаворит пары. Команда много забивает и крайне редко пропускает.
Наши прогноз и ставка — победа «Гента» с коэффициентом 1.68.