«Эльче» расстался с главным тренером

Главный тренер «Эльче»покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

«Мы хотели бы поблагодарить тренера за его работу и самоотверженность во время его пребывания в клубе и усилия по сохранению прописки в Ла Лиге в прошлом сезоне», — говорится в сообщении.

44-летний испанец возглавлял клуб с ноября 2021 года. Его контракт действовал до лета 2023 года.

Календарь и таблица испанской Примеры

На данный момент «Эльче» с одним очком в семи матчах занимает последнее место в турнирной таблице Примеры. Команда забила три гола и пропустила 18 мячей.