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    «Эльче» расстался с главным тренером

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    Главный тренер «Эльче» Франсиско Родригес покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

    Франсиско Родригес
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    Франсиско Родригес

    «Мы хотели бы поблагодарить тренера за его работу и самоотверженность во время его пребывания в клубе и усилия по сохранению прописки в Ла Лиге в прошлом сезоне», — говорится в сообщении.

    44-летний испанец возглавлял клуб с ноября 2021 года. Его контракт действовал до лета 2023 года.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На данный момент «Эльче» с одним очком в семи матчах занимает последнее место в турнирной таблице Примеры. Команда забила три гола и пропустила 18 мячей.

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