«Крылья Советов» — «Краснодар»: счет матча 0:0

Самарскиена своем поле сыграли вничью с(0:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

На 56-й минуте Кайо не без риска выбил мяч из-под ног Максима Глушенкова, который ворвался в штрафную гостей.

Было подозрение на пенальти и на вторую желтую карточку защитнику, но не обнаружил главный арбитр Алексей Сухой нарушения правил и на повторе.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Краснодар 0:0 Гол: : (81') Крылья Советов: Bijl G., Evgenyev R., Ezhov R., Glushenkov M. (Khubulov V., 89'), Gorshkov Y. (Zotov G., 20'), Kovalenko A. (Babkin S., 88'), Lomaev I., Pinyaev S. (Vityugov M., 73'), Rahmanovic A., Soldatenkov A., Yakuba D. (Cirkovic A., 73') Краснодар: Banjac M., Ionov A. (Akhmetov I., 74'), Kevin (Okoronquo J., 78'), Krivtsov N., Litvinov V., Olusegun O. (Koksharov A., 88'), Pantaleao K., Ramirez C., Safonov M., Spertsyan E., Volkov S. Предупреждения: Pantaleao K. (38'), Bijl G. (38'), Glushenkov M. (72')

«Крылья» не могут победить на протяжении четырех матчей подряд. Команда идет на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».