ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду СилваТрансферный дайджест. 27 сентября — 3 октября
  • 21:00
    • «Крылья Советов» разошлись миром с «Краснодаром»
  • 20:49
    • Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» разошлись миром с «Краснодаром»

    «Крылья Советов» — «Краснодар»: счет матча 0:0

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Краснодар
    Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

    «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крылья Советов»

    На 56-й минуте Кайо не без риска выбил мяч из-под ног Максима Глушенкова, который ворвался в штрафную гостей.

    Было подозрение на пенальти и на вторую желтую карточку защитнику, но не обнаружил главный арбитр Алексей Сухой нарушения правил и на повторе.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Краснодар 0:0
    Гол: : (81') Крылья Советов: Bijl G., Evgenyev R., Ezhov R., Glushenkov M. (Khubulov V., 89'), Gorshkov Y. (Zotov G., 20'), Kovalenko A. (Babkin S., 88'), Lomaev I., Pinyaev S. (Vityugov M., 73'), Rahmanovic A., Soldatenkov A., Yakuba D. (Cirkovic A., 73') Краснодар: Banjac M., Ionov A. (Akhmetov I., 74'), Kevin (Okoronquo J., 78'), Krivtsov N., Litvinov V., Olusegun O. (Koksharov A., 88'), Pantaleao K., Ramirez C., Safonov M., Spertsyan E., Volkov S. Предупреждения: Pantaleao K. (38'), Bijl G. (38'), Glushenkov M. (72')

    «Крылья» не могут победить на протяжении четырех матчей подряд. Команда идет на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лисы» быстро загонят «лесников»
  • «Лестер» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «Энфилде» забьют все
  • «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Радукану — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 17:01
    •  2.12
  • Прогноз на матч Грачева — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры