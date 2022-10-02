Пиоли: Это командная победа, но «Милан» всегда так побеждает

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча Серии А с «Эмполи» (3:1).

«Это командная победа, но "Милан" всегда так побеждает. Мы стремимся расти вместе и вместе добиваться успехов. Это был странный и напряженный матч. Мы должны были забивать раньше, но из-за травм упустили нить игры, но сумели все наладить. Это была победа голода, духа.

Мы уступили "Наполи" после 22-матчевой серии без поражений, так что было важно начать все заново правильным образом.

У Калабрии и Кьера мышечные травмы. У Давиде повреждение довольно серьезное. У Салемакерса, похоже, растяжение боковой связки колена, посмотрим, что завтра покажет обследование. Как бы там ни было, мы готовы ко всему — такие у нас страсть и боевой дух», — сказал Пиоли Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» занимает третье место в таблице Серии А — 17 очков. «Эмполи» — 14-е место и семь баллов.