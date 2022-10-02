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    Монако — Нант. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.10.2022 в 18:05 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Монако — Нант

    Футбол Лига 1 Монако Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Монако и Нант начнут матч в 18:05 в чемпионате Франции по футболу, 02.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Нант» — «Монако» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Нант». Коэффициент ставки — 2.65.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Монако»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Монако — Нант.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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