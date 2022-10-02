начнут матч в 18:05 в чемпионате Франции по футболу, 02.10.2022.

Последний матч между собой: «Нант» — «Монако» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Нант». Коэффициент ставки — 2.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Монако»).

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