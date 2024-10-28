СКА
Сибирь
СКА
Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Запада с 29-ю очками в активе после 20-и сыгранных матчей. СКА отстает от «Локомотива» на 5 баллов.
Последние матчи: В прошлой встрече команда уверенно обыграла «Спартак» (5:2), совершив камбэк с 0:2. Матчем ранее СКА разгромил «Куньлунь» со счетом 8:0.
СКА — Сибирь: коэффициенты букмекеров
У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда также разгромила «Витязь» (8:1), одолела ЦСКА (5:4 ОТ) и «Нефтехимик» в овертайме со счетом 3:2.
Не сыграют: Артем Земченок (травма) и Никита Серебряков (решение тренера).
Состояние команды: Кажется, СКА обрел уверенность и набрал ход. Сейчас команда громит соперников одного за другим. С таким составом питерцы должны играть именно таким образом.
Нападающие СКА в последних матчах показали, что они являются игроками очень высокого уровня. К примеру, Евгений Кузнецов набирает очки уже 7 матчей подряд.
Несмотря на это, даже у СКА есть проблемы. У команды до сих пор стоит вратарский вопрос. Очевидно, что 19-летний Егор Заврагин пока не может решать самые большие задачи клуба.
«Сибирь»
Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции Востока с 19-ю очками в активе после 18-и матчей. «Сибирь» опережает 9-ю строчку лишь на 2 балла.
Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Барыс» со счетом 1:3, а до этого проиграла «Трактору» (4:5), не сумев отыграть 3 шайбы. Матчем ранее «Сибирь» уступила «Северстали» (2:4).
В последних 5-и матчах у команды только 1 победа над «Нефтехимиком» (2:1) и 4 поражения. К тому же, «Сибирь» проиграла «Ладе» (3:4 ОТ). За этот период команда пропустила 17 шайб при 12-и заброшенных.
Не сыграет: Егор Мартынов (травма).
Состояние команды: «Сибирь» потеряла уверенность в последних матчах, команда проиграла 3 последних встречи. Подопечным Вадима Епанчинцева необходимо просто однажды победить и заново найти свою игру.
В последних 5-и очных встречах «Сибири» удавалось дважды обыграть СКА. Последний раз команда одолела своего соперника в сентябре прошлого года со счетом 2:1.
«Сибирь» не так уж и плохо выступает на чужой площадке в нынешнем сезоне, набрав 9 очков из 18-и возможных. Несмотря на это, против СКА в Санкт-Петербурге будет очень тяжело.
Статистика для ставок
- СКА выигрывает на протяжении 6-и последних матчей
- За последние 3 встречи СКА забросил 21 шайбу при 3-х пропущенных
- У «Сибири» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 3 матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.47, ничья — в 5.00, а победа «Сибири» — в 5.70.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 1.83Колорадо — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.17Трактор — Автомобилист: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.00Детройт — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
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Прогноз: СКА набрал сумасшедший ход. У «Сибири» действительно мало шансов победить.
Ставка: Победа СКА с форой (-2) за 2.15.
Прогноз: СКА начнет матч активно, победив в 1-м периоде.
Ставка: Победа СКА в 1-м периоде за 1.90.