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    СКА — «Сибирь». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 28 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Сибирь»
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Сибирь». Игра пройдет 28 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Октября 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
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    СКА

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Запада с 29-ю очками в активе после 20-и сыгранных матчей. СКА отстает от «Локомотива» на 5 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда уверенно обыграла «Спартак» (5:2), совершив камбэк с 0:2. Матчем ранее СКА разгромил «Куньлунь» со счетом 8:0.

    СКА — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда также разгромила «Витязь» (8:1), одолела ЦСКА (5:4 ОТ) и «Нефтехимик» в овертайме со счетом 3:2.

    Не сыграют: Артем Земченок (травма) и Никита Серебряков (решение тренера).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Кажется, СКА обрел уверенность и набрал ход. Сейчас команда громит соперников одного за другим. С таким составом питерцы должны играть именно таким образом.

    Нападающие СКА в последних матчах показали, что они являются игроками очень высокого уровня. К примеру, Евгений Кузнецов набирает очки уже 7 матчей подряд.

    Несмотря на это, даже у СКА есть проблемы. У команды до сих пор стоит вратарский вопрос. Очевидно, что 19-летний Егор Заврагин пока не может решать самые большие задачи клуба.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции Востока с 19-ю очками в активе после 18-и матчей. «Сибирь» опережает 9-ю строчку лишь на 2 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Барыс» со счетом 1:3, а до этого проиграла «Трактору» (4:5), не сумев отыграть 3 шайбы. Матчем ранее «Сибирь» уступила «Северстали» (2:4).

    В последних 5-и матчах у команды только 1 победа над «Нефтехимиком» (2:1) и 4 поражения. К тому же, «Сибирь» проиграла «Ладе» (3:4 ОТ). За этот период команда пропустила 17 шайб при 12-и заброшенных.

    Не сыграет: Егор Мартынов (травма).

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    • Состояние команды: «Сибирь» потеряла уверенность в последних матчах, команда проиграла 3 последних встречи. Подопечным Вадима Епанчинцева необходимо просто однажды победить и заново найти свою игру.

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    В последних 5-и очных встречах «Сибири» удавалось дважды обыграть СКА. Последний раз команда одолела своего соперника в сентябре прошлого года со счетом 2:1.

    «Сибирь» не так уж и плохо выступает на чужой площадке в нынешнем сезоне, набрав 9 очков из 18-и возможных. Несмотря на это, против СКА в Санкт-Петербурге будет очень тяжело.

    Статистика для ставок

    • СКА выигрывает на протяжении 6-и последних матчей

    • За последние 3 встречи СКА забросил 21 шайбу при 3-х пропущенных

    • У «Сибири» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 3 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.47, ничья — в 5.00, а победа «Сибири» — в 5.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: СКА набрал сумасшедший ход. У «Сибири» действительно мало шансов победить.

    Ставка: Победа СКА с форой (-2) за 2.15.

    Прогноз: СКА начнет матч активно, победив в 1-м периоде.

    Ставка: Победа СКА в 1-м периоде за 1.90.

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    СКА — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на хоккей. СКА продолжит доминировать и вновь добьется победы
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