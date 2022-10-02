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    «Монако» одержит очередную победу?

    «Монако» — «Нант». Ставки (к.) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Нант»
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    «Монако» и «Нант» встретятся 2 октября в матче 9-го тура чемпионата Франции, который начнется в 18:05 по мск. «Монако» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Октября 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:05 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Три победы подряд вывели «монегасков» на 5-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1. Сейчас у хозяев 14 набранных баллов, 13 забитых и 12 пропущенных мячей. В качестве противовеса 4 победам команды 2 ничьи и 2 поражения.

    «Монако» обыграл «Ниццу» (1:0), «Лион» (2:1) и разгромил «Реймс» (3:0). В последней встрече голом отметился россиянин Александр Головин.

    Коэффициенты матча Монако — Нант

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    Помимо этого «красно-белые» провели 2 матча в Лиге Европы. Они минимально выиграли у «Црвены Звезды» (1:0) и неожиданно проиграли «Ференцварошу» с тем же результатом.

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    В списке травмированных защитник Гильермо Марипан и нападающий Кевин Фолланд.

    «Нант»

    «Нант» не смог выиграть в последних трех матчах с учетом всех турниров и в четырех играх подряд в рамках Лиги 1. Гости проиграли 2 из 3 последних матчей.

    «Желто-зеленые» не забили «Карабаху» (0:1) в Лиге Европы и разошлись миром с «Лансом» (0:0). Также было поражение от «Лорьяна» (2:3).

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    • 8 сентября команда одержала последнюю на данный момент победу, выиграв у «Олимпиакоса» 2:1. В Лиге 1 беспроигрышная серия состоит из двух поражений и двух ничьих. Среди прочих результатом 0:3 с «Лорьяном» и ПСЖ, а также ничья со «Страсбургом» (1:1).

    В турнирной таблице «Нант» занимает 15-ю позицию. У него в активе 7 набранных баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше уверены в «Монако» (1.57). На победу «Нанта» дают 5.60. Поставить на ничью можно с коэффициентом 4.50.

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    «Монако» хорошо играет в Лиге 1. Недавно он одержал пару важных побед и теперь хозяева постараются продлить свою успешную серию. В матче с соперником, который проиграл два последних выездных матча и не смог ни разу выиграть в гостях в этом сезоне, это может быть чуть легче.

    Также не стоит забывать, что «Нант» не забил в последних двух матчах, тогда как у «Монако» только один пропущенный в трех играх турнира. Рекомендуемая ставка — победа «Монако» и обе забьют (нет) за 2.65.

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    «Монако» — «Нант»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. «Монако» одержит очередную победу?
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