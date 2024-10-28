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    АВС — «Порту». Ставка (к. 2.35) и прогноз на чемпионат Португалии, 28 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на АВС — «Порту»
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    «Порту»
    АВС сыграет на своем поле с «Порту» в рамках девятого тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 октября, начало — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 28 Октября 2024 года

    АВС

  • Вила-даз-Авиш
    •  АВС 23:15 Порту

    Порту

  • Порту
    •

    АВС

    Турнирное положение: АВС идет на 11-м месте в таблице. У клуба 9 очков по итогам восьми встреч. У команды две победы, три ничьи и три поражения.

    Последние матчи: АВС в октябре набрал 4 очка. Сначала команда встречалась с «Арокой». Игра закончилась вничью 1:1.

    АВС — Порту: коэффициенты букмекеров

    Затем АВС в рамках Кубка Португалии в гостях взял верх над «ОС Сандиненшеш» со счетом 2:0.

    Состояние команды: АВС находится в нижней части таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет четыре балла.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В нынешнем сезоне АВС на своем поле провел 4 матча. У команды две победы и две ничьи. В родных стенах АВС ни разу не проиграл.

    «Порту»

    Турнирное положение: «Порту» в нынешнем сезоне нацелен побороться за золото. Сейчас команда находится на 2-й строчке.

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    • У «Порту» 21 набранное очко по итогам восьми матчей. Клуб одержал 7 побед и один раз уступил. При этом «драконы» ни разу не сыграли вничью.

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    Последние матчи: «Порту» в октябре провел четыре матча. Клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью.

    На этой неделе «Порту» провел матч в Лиге Европы. Команда дома одолела «Хоффенхайм» со счетом 2:0. Голы забили Тиагу Джало и Самуэль Омородион.

    Состояние команды: «Порту» является фаворитом в выездном матче. Букмекеры не сомневаются в успехе «драконов».

    В нынешнем сезоне «Порту» в чемпионате Португалии в гостях проиграл лишь однажды. Это было 31 августа. Тогда «Порту» уступил на выезде «Спортингу» со счетом 0:2.

    Последний раз команды встречались в июне 2020 года. Тогда АВС и «Порту» сыграли вничью 0:0.

    Статистика для ставок

    • АВС в октябре набрал 4 очка

    • В нынешнем сезоне «Порту» в чемпионате Португалии в гостях проиграл лишь однажды

    • В июне 2020 года АВС и «Порту» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Порту» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу АВС — за 10.50.

    Прогноз: «Порту» является фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, гости уверенно победят.

    Ставка: победа «Порту» с форой (-1.5) за 1.81.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе команды забьют за 2.35.

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    АВС — «Порту»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на футбол. Стоит ждать обмена голов?
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