АВС сыграет на своем поле с «Порту» в рамках девятого тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 октября, начало — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АВС

Турнирное положение: АВС идет на 11-м месте в таблице. У клуба 9 очков по итогам восьми встреч. У команды две победы, три ничьи и три поражения.

Последние матчи: АВС в октябре набрал 4 очка. Сначала команда встречалась с «Арокой». Игра закончилась вничью 1:1.

Затем АВС в рамках Кубка Португалии в гостях взял верх над «ОС Сандиненшеш» со счетом 2:0.

Состояние команды: АВС находится в нижней части таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет четыре балла.

Прогнозы и ставки на футбол

В нынешнем сезоне АВС на своем поле провел 4 матча. У команды две победы и две ничьи. В родных стенах АВС ни разу не проиграл.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» в нынешнем сезоне нацелен побороться за золото. Сейчас команда находится на 2-й строчке.

У «Порту» 21 набранное очко по итогам восьми матчей. Клуб одержал 7 побед и один раз уступил. При этом «драконы» ни разу не сыграли вничью.

Последние матчи: «Порту» в октябре провел четыре матча. Клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью.

На этой неделе «Порту» провел матч в Лиге Европы. Команда дома одолела «Хоффенхайм» со счетом 2:0. Голы забили Тиагу Джало и Самуэль Омородион.

Состояние команды: «Порту» является фаворитом в выездном матче. Букмекеры не сомневаются в успехе «драконов».

В нынешнем сезоне «Порту» в чемпионате Португалии в гостях проиграл лишь однажды. Это было 31 августа. Тогда «Порту» уступил на выезде «Спортингу» со счетом 0:2.

Последний раз команды встречались в июне 2020 года. Тогда АВС и «Порту» сыграли вничью 0:0.

Статистика для ставок

АВС в октябре набрал 4 очка

В нынешнем сезоне «Порту» в чемпионате Португалии в гостях проиграл лишь однажды

В июне 2020 года АВС и «Порту» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Порту» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу АВС — за 10.50.

Прогноз: «Порту» является фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, гости уверенно победят.

Ставка: победа «Порту» с форой (-1.5) за 1.81.

Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и смогут забить друг другу.

Ставка: обе команды забьют за 2.35.