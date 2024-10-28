АВС
Порту
АВС
Турнирное положение: АВС идет на 11-м месте в таблице. У клуба 9 очков по итогам восьми встреч. У команды две победы, три ничьи и три поражения.
Последние матчи: АВС в октябре набрал 4 очка. Сначала команда встречалась с «Арокой». Игра закончилась вничью 1:1.
АВС — Порту: коэффициенты букмекеров
Затем АВС в рамках Кубка Португалии в гостях взял верх над «ОС Сандиненшеш» со счетом 2:0.
Состояние команды: АВС находится в нижней части таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет четыре балла.
В нынешнем сезоне АВС на своем поле провел 4 матча. У команды две победы и две ничьи. В родных стенах АВС ни разу не проиграл.
«Порту»
Турнирное положение: «Порту» в нынешнем сезоне нацелен побороться за золото. Сейчас команда находится на 2-й строчке.
У «Порту» 21 набранное очко по итогам восьми матчей. Клуб одержал 7 побед и один раз уступил. При этом «драконы» ни разу не сыграли вничью.
Последние матчи: «Порту» в октябре провел четыре матча. Клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью.
На этой неделе «Порту» провел матч в Лиге Европы. Команда дома одолела «Хоффенхайм» со счетом 2:0. Голы забили Тиагу Джало и Самуэль Омородион.
Состояние команды: «Порту» является фаворитом в выездном матче. Букмекеры не сомневаются в успехе «драконов».
В нынешнем сезоне «Порту» в чемпионате Португалии в гостях проиграл лишь однажды. Это было 31 августа. Тогда «Порту» уступил на выезде «Спортингу» со счетом 0:2.
Последний раз команды встречались в июне 2020 года. Тогда АВС и «Порту» сыграли вничью 0:0.
Статистика для ставок
- АВС в октябре набрал 4 очка
- В нынешнем сезоне «Порту» в чемпионате Португалии в гостях проиграл лишь однажды
- В июне 2020 года АВС и «Порту» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Порту» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу АВС — за 10.50.
Прогноз: «Порту» является фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, гости уверенно победят.
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Ставка: победа «Порту» с форой (-1.5) за 1.81.
Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и смогут забить друг другу.
Ставка: обе команды забьют за 2.35.