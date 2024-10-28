«Фиорентина» — «Рома»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче девятого тура итальянской Серии Ав родных стенах разгромиласо счетом 5:1.

На дубль Мойзе Кина, голы Лукаса Белтрана и Эдоардо Бове, а также автогол Матса Хуммельса гости ответили точным ударом престижа в исполнении Ману Коне.

Отметим, что с 65-й минуты «Рома» играла в меньшинстве из-за удаления Марио Эрмосо.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Рома 5:1 Голы: 1:0 Мойзе Кин (9'), 2:0 Лукас Бельтран (пенальти) (17'), 2:1 Ману Коне (39'), 3:1 Мойзе Кин (41'), 4:1 Эдоардо Бове (52'), 5:1 Матс Хуммельс (автогол) (71') Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Робин Гозенс, Андреа Кольпани, Ясин Адли (Лукас Мартинес Куарта, 74'), Данило Катальди (Амир Ричардсон, 56'), Эдоардо Бове (Риккардо Соттиль, 67'), Лукас Бельтран (Кристиан Куаме, 67'), Мойзе Кин (Жонатан Иконе, 75'), Dodo Рома: Миле Свилар, Анхелиньо (Никола Залевский, 32'), Зеки Челик, Марио Эрмосо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини (Томмазо Бальданци, 46'), Лоренцо Пеллегрини, Никколо Писилли, Бриан Кристанте (Ману Коне, 32'), Артем Довбик, Пауло Дибала (Матс Хуммельс, 67') Предупреждения: Джанлука Манчини (42'), Никколо Писилли (51'), Ману Коне (57'), Марио Эрмосо (60'), Лука Раньери (61'), Марио Эрмосо (65'), Мойзе Кин (74')

Календарь и таблица Серии А

Победа позволила «Фиорентине» набрать 16 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Ромы» осталось 10 баллов и 11-я строчка.