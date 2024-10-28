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    «Краснодар» увезет три очка из Самары, «Мальорка» и «Атлетик» обменяются голами

    Экспресс дня 28 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 октября
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    «Краснодар»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Испании и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Крылья Советов» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России

    «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в таблице. У клуба 12 очков по итогам 12 встреч. Команда одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

    Ранее «Крылья Советов» провалили матч с московским «Динамо» в Кубке России. Самарский клуб был разгромлен. «Крылья» уступили со счетом 3:6.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    «Краснодар» проводит отличный сезон. В РПЛ у команды еще нет ни одного поражения. В 12 матчах набрано 30 очков.

    Гостям нельзя терять очки, иначе клуб потеряет первое место. «Краснодар» надеется завершить первую часть сезона лидером. В предстоящей встрече команда Мурада Мусаева является фаворитом.

    Ставка: Победа «Краснодара» за 1.97.

    «Мальорка» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Мальорка» в текущем месяце одержала одну победу и один раз уступила. 20 октября островитяне принимали «Атлетик». «Мальорка» смогла выиграть дома со счетом 1:0.

    В таблице «Мальорка» занимает 6-ю строчку. У команды 17 очков по итогам десяти матчей. «Мальорка» одержала 5 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

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    «Атлетик» замыкает топ-5. Команда набрала 17 очков в десяти встречах. В октябре «Атлетик» из четырех матчей выиграл три.

    На данный момент у «Атлетика» двухматчевая выигрышная серия. Ранее команда взяла верх над «Эспаньолом» и «Славией».

    Ставка: Обе забьют за 1.68.

    АВС — «Порту»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    АВС идет на 12-й строчке в таблице. У команды 9 очков по итогам восьми матчей. АВС одержал две победы, три раза сыграл вничью и трижды проиграл.

    В нынешнем сезоне АВС на своем поле ни разу не уступил. У клуба две победы и две ничьи.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Порту» является одним из претендентов на золото. Команда находится на 2-й строчке в таблице. Набрано 21 очко в восьми встречах.

    У «Порту» трехматчевая выигрышная серия. До этого клуб одолел «Брагу», «Синтренше» и «Хоффенхайм». В предстоящей встрече «драконы» являются безоговорочными фаворитами.

    Ставка: Победа «Порту» за 1.38.

    Общий коэффициент — 4.56.

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    Экспресс дня 28 октября: прогноз, ставка (4.56), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Экспресс. «Краснодар» увезет три очка из Самары, «Мальорка» и «Атлетик» обменяются голами
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