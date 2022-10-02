нНа матче «Арема» — «Персебая» в Индонезии погибло 174 человека

В Индонезии во время матча «Арема» — «Персебая» случился инцидент, который перерос в трагедию, сообщает Reuters

После финального свистка болельщики «Аремы» выбежали на поле, чтобы выразить недовольство результатом игрокам и тренеру. По итогу все закончилось столкновением болельщиков обоих клубов. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

«Тридцать четыре человека погибли на месте происшествия. Остальные скончались в больнице», — сказал Kompas.com генеральный инспектор полиции Нико Афинта.

На данный момент известно о 174 погибших и 180 пострадавших, в числе которых женщины и дети. Также пострадали правоохранители.

На матче присутствовало 42 тысячи болельщиков. Стадион вмещает только 38 тысяч.