нНа матче «Арема» — «Персебая» в Индонезии погибло 174 человека

Фрагмент инцидента Фото: globallookpress.com
После финального свистка болельщики «Аремы» выбежали на поле, чтобы выразить недовольство результатом игрокам и тренеру. По итогу все закончилось столкновением болельщиков обоих клубов. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
«Тридцать четыре человека погибли на месте происшествия. Остальные скончались в больнице», — сказал Kompas.com генеральный инспектор полиции Нико Афинта.
На данный момент известно о 174 погибших и 180 пострадавших, в числе которых женщины и дети. Также пострадали правоохранители.
На матче присутствовало 42 тысячи болельщиков. Стадион вмещает только 38 тысяч.