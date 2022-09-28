Тренер «Торпедо»: Хотели взять реванш у «Урала», но выигрывает тот, кто забивает

Главный тренервысказал мнение о поражении в матче 3-го раунда группы Кубка России с(0:1).

Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте — отличился нападающий Алексей Каштанов.

«Да, недавно играли с "Уралом". Сегодня хотели взять реванш.

К сожалению, матч состоит из двух таймов, во второй половине мы играли активнее и увереннее. У нас были неплохие подходы и голевые моменты, но выигрывает тот, кто забивает.

На тренировках казалось, что Марк Коста, не забивший пенальти, хорошо исполняет 11-метровые. Почему решил бить именно он, мы пока не знаем, будем разбираться.

Возможно, был слишком уверен в себе, но не получилось», — сказал Савичев на послематчевой пресс-конференции.

«Урал» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (6) и «Сочи» (0).