Гол Барриоса помог Колумбии выиграть у Мексики

Вильмар Барриос Фото: twitter.com/FCFSeleccionCol
Встреча, состоявшаяся в калифорнийской Санта-Кларе, завершилась со счетом 3:2 в пользу колумбийцев.
Автором победного гола стал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, отличившийся на 68-й минуте.
Мексиканцы выигрывали по итогам первого тайма со счетом 2:0, но после перерыва пропустили три мяча.
Автором результативной передачи в составе Колумбии стал полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль.
Напомним, сборная Колумбии не смогла выйти в финальную часть ЧМ-2022. Мексиканцы сыграют на мундиале в одной группе со сборными Аргентины, Саудовской Аравии и Польши.