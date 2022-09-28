Аргентина разгромила Ямайку, Месси оформил дубль

Сборнаяодержала уверенную победу над командойв рамках товарищеского матча.

Встреча, состоявшаяся в Нью-Джерси (США), завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев.

В первом тайме отличился Хулиан Альварес (13-я минута).

После перерыва два мяча в ворота Ямайки забил Лионель Месси (87, 89), вышедший на поле на 56-й минуте. Капитан «альбиселесте» не попал в стартовый состав из-за простуды.

На прошлом неделе Месси оформил дубль в товарищеской игре с Гондурасом (3:0).

16 ноября сборная Аргентины проведет товарищескую встречу с командой ОАЭ.

Напомним, на ЧМ-2022 Аргентина попала в одну группу со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.