Аргентина разгромила Ямайку, Месси оформил дубль

Лионель Месси Фото: twitter.com/Argentina
Встреча, состоявшаяся в Нью-Джерси (США), завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев.
В первом тайме отличился Хулиан Альварес (13-я минута).
После перерыва два мяча в ворота Ямайки забил Лионель Месси (87, 89), вышедший на поле на 56-й минуте. Капитан «альбиселесте» не попал в стартовый состав из-за простуды.
На прошлом неделе Месси оформил дубль в товарищеской игре с Гондурасом (3:0).
16 ноября сборная Аргентины проведет товарищескую встречу с командой ОАЭ.
Напомним, на ЧМ-2022 Аргентина попала в одну группу со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.