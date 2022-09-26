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    Солер: Я просил долгосрочный контракт, но «Валенсия» не прислушалась ко мне

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    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер рассказал, почему перешел во французский клуб из «Валенсии».

    Карлос Солер
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    Карлос Солер

    25-летний испанец перешел в «ПСЖ» в сентябре 2022 года, подписав контракт на 5 лет.

    «Ближе к концу я просил долгосрочный контракт, потому что хотел связать с клубом жизнь. Я хотел посвятить себя "Валенсии" на всю жизнь.

    У клуба есть такая философия, он не хочет предлагать контракты дольше определенного количества лет.

    Я думал по-другому, и клуб так и не прислушался к тому, что я просил, соглашение не было достигнуто», — цитирует GFFN Солера.

    Солер является воспитанником «Валенсии». Он провел в клубе в общей сложности 17 лет.

    В текущем сезоне Солер провел за ПСЖ 3 матча и пока не отметился результативными действиями.

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