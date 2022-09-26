Солер: Я просил долгосрочный контракт, но «Валенсия» не прислушалась ко мне

Полузащитникрассказал, почему перешел во французский клуб из

25-летний испанец перешел в «ПСЖ» в сентябре 2022 года, подписав контракт на 5 лет.

«Ближе к концу я просил долгосрочный контракт, потому что хотел связать с клубом жизнь. Я хотел посвятить себя "Валенсии" на всю жизнь.

У клуба есть такая философия, он не хочет предлагать контракты дольше определенного количества лет.

Я думал по-другому, и клуб так и не прислушался к тому, что я просил, соглашение не было достигнуто», — цитирует GFFN Солера.

Солер является воспитанником «Валенсии». Он провел в клубе в общей сложности 17 лет.

В текущем сезоне Солер провел за ПСЖ 3 матча и пока не отметился результативными действиями.