Вице-президент «Лукойла» Матыцын стал председателем совета директоров «Спартака»

Первый вице-президент «Лукойла»сообщил о своем назначении на пост главы совета директоров московского

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Матыцын Фото: sportrbc.ru

«Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры "Лукойла" — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии "Спартак" Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов», — слова Матыцына ТАСС.

Матыцын входит в совет директоров «Спартака» с 2004 года.

22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.