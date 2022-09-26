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    Вице-президент «Лукойла» Матыцын стал председателем совета директоров «Спартака»

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    Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын сообщил о своем назначении на пост главы совета директоров московского «Спартака».

    Александр Матыцын
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    Александр Матыцын

    «Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры "Лукойла" — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии "Спартак" Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов», — слова Матыцына ТАСС.

    Матыцын входит в совет директоров «Спартака» с 2004 года.

    22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.

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