Саутгейт: Я хотел изменить английский футбол к лучшему и я буду пытаться это делать

Главный тренер сборной Англииотреагировал на критику в адрес команды.

«Мы можем добиться успеха только в том случае, если мы все будем двигаться в одном направлении и у всех нас будет положительный настрой для достижения успеха.

Честно говоря, то, что происходит со мной, не имеет значения. Это касается команды. Самое главное — это команда и ее успех.

Послушайте, я тренер, и результаты команды не были на том уровне, который мы хотим и требуем. Неважно, какую должность вы занимаете в футболе, но так и будет.

Со сборной этот шум будет еще громче и масштабнее, и я это прекрасно понимаю. Я не прячусь от этого.

Нам не нравится эта ситуация, мы не выигрываем матчи, но мы должны продолжать делать правильные вещи каждый день, чтобы и дальше улучшать нашу игру по частям.

Если каждый день будем подходить таким образом и поддерживать высокие стандарты, то игра придет, и, в конечном счете, придут результаты. Я не думаю, что когда-либо было иначе.

Мне уже, к сожалению, за 50. В футболе я 30 лет. В том или ином виде я был на 12 турнирах, будь то работа с этими ребятами или скаутинг, это мой седьмой турнир в качестве игрока или тренера.

Так что я видел практически все. Я видел войны с прессой, видел абсолютную любовь. Мы находимся где-то посередине между этим, или не совсем посередине. Так что за этим интересно наблюдать с моей стороны.

Конечно, я хочу все исправить. Я хочу, чтобы команда побеждала, чтобы команда играла хорошо. Хочу, чтобы болельщики были счастливы, вот почему я согласился на эту работу.

Я хотел изменить английский футбол к лучшему. Это никогда не изменится, и я буду продолжать работать каждый час, чтобы попытаться улучшить то, что мы делаем», — сказал Саутгейт ESPN.

После поражения от Италии сборная Англии досрочно вылетела в Лигу. У команды один гол в пяти матчах без побед. Впервые с осени 2000 года Англия не забивает в трех матчах подряд.

В заключительном туре Лиги наций 26 сентября сборная Англии дома сыграет с Германией.