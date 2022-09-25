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    Саутгейт: Я хотел изменить английский футбол к лучшему и я буду пытаться это делать

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на критику в адрес команды.

    Саутгейт: Я хотел изменить английский футбол к лучшему и я буду пытаться это делать
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    «Мы можем добиться успеха только в том случае, если мы все будем двигаться в одном направлении и у всех нас будет положительный настрой для достижения успеха.

    Честно говоря, то, что происходит со мной, не имеет значения. Это касается команды. Самое главное — это команда и ее успех.

    Послушайте, я тренер, и результаты команды не были на том уровне, который мы хотим и требуем. Неважно, какую должность вы занимаете в футболе, но так и будет.

    Со сборной этот шум будет еще громче и масштабнее, и я это прекрасно понимаю. Я не прячусь от этого.

    Нам не нравится эта ситуация, мы не выигрываем матчи, но мы должны продолжать делать правильные вещи каждый день, чтобы и дальше улучшать нашу игру по частям.

    Если каждый день будем подходить таким образом и поддерживать высокие стандарты, то игра придет, и, в конечном счете, придут результаты. Я не думаю, что когда-либо было иначе.

    Мне уже, к сожалению, за 50. В футболе я 30 лет. В том или ином виде я был на 12 турнирах, будь то работа с этими ребятами или скаутинг, это мой седьмой турнир в качестве игрока или тренера.

    Так что я видел практически все. Я видел войны с прессой, видел абсолютную любовь. Мы находимся где-то посередине между этим, или не совсем посередине. Так что за этим интересно наблюдать с моей стороны.

    Конечно, я хочу все исправить. Я хочу, чтобы команда побеждала, чтобы команда играла хорошо. Хочу, чтобы болельщики были счастливы, вот почему я согласился на эту работу.

    Я хотел изменить английский футбол к лучшему. Это никогда не изменится, и я буду продолжать работать каждый час, чтобы попытаться улучшить то, что мы делаем», — сказал Саутгейт ESPN.

    После поражения от Италии сборная Англии досрочно вылетела в Лигу. У команды один гол в пяти матчах без побед. Впервые с осени 2000 года Англия не забивает в трех матчах подряд.

    В заключительном туре Лиги наций 26 сентября сборная Англии дома сыграет с Германией.

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