начнут матч в 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА, 25.09.2022.

Последний матч между собой: «Бельгия» — «Нидерланды» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Бельгия». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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