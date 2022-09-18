В 18:00 18.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Волгарь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рубин»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Рубин — Волгарь.

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