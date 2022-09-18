«Рубин»
Команда Леонида Слуцкого постепенно приходит в себя. Неудачный старт подстегнул казанцев к улучшению игры.
Вот и предыдущий поединок команда провела успешно. На выезде «Рубин» переиграл «Велес» (1:2).
Интересно, что находясь на 6 месте, казанцы лишь на 2 очка отстают от лидера первой лиги «Алании». Да и забил «Рубин» 16 мячей, что на гол меньше, чем у «барсов».
«Рубин» намеревается как можно быстрее подняться в дуэт лидеров. Наверняка команда Слуцкого будет активно атаковать.
«Волгарь»
Астраханцы ныне видится середняком лиги. Нынешнее 7 место может считаться довольно успешным.
При этом «Волгарь» может дать бой кому угодно. Да и оборона — бетон: лишь 5 пропущенных мячей в 9 матчах.
В предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома астраханцы минимально одолели «Волгу».
Команда не пропускает уже два матча подряд. Наверняка основной расчет в этой встрече будет как раз на монолитность собственных тылов.
Прогноз и ставка
На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Волгаря» — за 6.85.
«Рубин»
«Волгарь» наверняка будет цепляться за очки.
Казанцы в последнее время заметно прибавили. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.