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    Казанцы начнут без раскачки

    «Рубин» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Первая лига, 18 сентября 2022 года

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    Илья Самошников
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 18:00 мск. «Рубин» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ — Первая лига 18 Сентября 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ — Первая лига
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    «Рубин»

    Команда Леонида Слуцкого постепенно приходит в себя. Неудачный старт подстегнул казанцев к улучшению игры.

    Вот и предыдущий поединок команда провела успешно. На выезде «Рубин» переиграл «Велес» (1:2).

    Интересно, что находясь на 6 месте, казанцы лишь на 2 очка отстают от лидера первой лиги «Алании». Да и забил «Рубин» 16 мячей, что на гол меньше, чем у «барсов».

    Прогнозы на ФНЛ

    «Рубин» намеревается как можно быстрее подняться в дуэт лидеров. Наверняка команда Слуцкого будет активно атаковать.

    «Волгарь»

    Астраханцы ныне видится середняком лиги. Нынешнее 7 место может считаться довольно успешным.

    При этом «Волгарь» может дать бой кому угодно. Да и оборона — бетон: лишь 5 пропущенных мячей в 9 матчах.

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    • В предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома астраханцы минимально одолели «Волгу».

    Команда не пропускает уже два матча подряд. Наверняка основной расчет в этой встрече будет как раз на монолитность собственных тылов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Волгаря» — за 6.85.

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    «Рубин» мотивирован подняться в дуэт лидеров.

    «Волгарь» наверняка будет цепляться за очки.

    Казанцы в последнее время заметно прибавили. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.

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    «Рубин» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Казанцы начнут без раскачки
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