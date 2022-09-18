«Рубин» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 18:00 мск. «Рубин» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Команда Леонида Слуцкого постепенно приходит в себя. Неудачный старт подстегнул казанцев к улучшению игры.

Вот и предыдущий поединок команда провела успешно. На выезде «Рубин» переиграл «Велес» (1:2).

Интересно, что находясь на 6 месте, казанцы лишь на 2 очка отстают от лидера первой лиги «Алании». Да и забил «Рубин» 16 мячей, что на гол меньше, чем у «барсов».

Прогнозы на ФНЛ

«Рубин» намеревается как можно быстрее подняться в дуэт лидеров. Наверняка команда Слуцкого будет активно атаковать.

«Волгарь»

Астраханцы ныне видится середняком лиги. Нынешнее 7 место может считаться довольно успешным.

При этом «Волгарь» может дать бой кому угодно. Да и оборона — бетон: лишь 5 пропущенных мячей в 9 матчах.

В предыдущем туре «Волгарь» добыл три очка. Дома астраханцы минимально одолели «Волгу».

Команда не пропускает уже два матча подряд. Наверняка основной расчет в этой встрече будет как раз на монолитность собственных тылов.

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Волгаря» — за 6.85.

«Рубин» мотивирован подняться в дуэт лидеров .

«Волгарь» наверняка будет цепляться за очки.

Казанцы в последнее время заметно прибавили. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.