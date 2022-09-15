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    Молодежная сборная России назвала состав на сентябрьский сбор

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Стал известен состав молодежной сборной России, который главный тренер команды Михаил Галактионов выбрал для сентябрьского сбора. В РФС обнародовали имена 23 футболистов.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Молодежная сборная России:
    • Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).
    • Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий (оба — «Динамо»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар 2»).
    • Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Артём Карпукас («Локомотив»), Сергей Бабкин, Артём Соколов (оба — «Крылья Советов»), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба — «Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Ярослав Гладышев («Динамо»).
    • Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

    Сбор пройдет в период с 19 по 25 сентября. 21 сентября команда сыграет со сборной Белоруссии, а на 24 сентября у россиян запланирована встреча с казахами.

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