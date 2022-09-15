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    Все решения арбитра Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар» признаны правильными

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    Экспертно-судейская комиссия признала правильными все решения арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА — «Краснодар» (4:1), сообщает пресс-служба РФС.

    Сергей Иванов
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    Сергей Иванов

    «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с назначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Краснодара» на 25-й и 45+4-й минутах матча, неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 45+1-й минуте матча, взятием ворот «Краснодара» на 45+6-й минуте матча и повторным назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 59-й минуте матча.

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    • 1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 25-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Краснодар» №39 Матвей Сафонов, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды «ЦСКА» №9 Фёдором Чаловым, совершил контакт своим коленом с ногой нападающего, продолжая по инерции движение в сторону соперника.

    По мнению всех членов комиссии, ВАР правильно вмешался, рекомендовав судье пройти к монитору для просмотра эпизода, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи о назначении 11-метрового удара после его похода к монитору и вынесении вратарю «Краснодара» предупреждения за лишение соперника явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч при назначении 11-метрового удара.

    2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «ЦСКА» на 45+1-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «ЦСКА» №88 Виктор Мендес и атакующий игрок команды «Краснодар» №11 Алексей Ионов вступали в единоборство за мяч в правильной манере, двигая свои ноги снизу-вверх и одновременно сыграв в мяч. Комиссия единогласно считает, что контакт по инерции, произошедший между этими игроками после их игры в мяч, является не наказуемым с обеих сторон, в связи с чем, поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

    3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45+4-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, действия атакующего игрока команды «ЦСКА» №8 Хорхе Карраскаля, сыгравшего в мяч при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №40 Олакунле Олусегуном, не были опасными для соперника, учитывая тот факт, что нападающий двигал ногу снизу-вверх и она не была прямой при игре в мяч.

    В свою очередь, защитник, опоздав сыграть в мяч, совершил контакт с ногой соперника, а следом с его телом. По мнению комиссии, это являлся фолом по неосторожности, в связи с чем, комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар без вынесения дисциплинарной санкции.

    4. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 45+6-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что согласно инструкциям и рекомендациям ФИФА, УЕФА и Судейского комитета РФС допускается незначительный вход игроков до выполнения удара с 11-метровой отметки (1-1,5 метра) в пределы штрафной площади и её дуги, ограничивающей расстояние в 9.15 метра от 11-метровой отметки, при условии, что они не оказывают влияния на вратаря или бьющего игрока.

    В данном эпизоде партнер бьющего игрока команды «ЦСКА» №28 Хесус Медина до удара вошел в штрафную площадь на расстояние не более одного метра, не оказывая влияния на вратаря команды соперника, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать гол, забитый с 11-метрового удара.

    5. Судья правильно назначил повторное выполнение 11-метрового удара в ворота команды «Краснодар» на 59-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что данное решение судьи было основано на четком следовании тексту правил игры и протоколу VAR, так как при выполнении 11-метрового удара партнер бьющего игрока №22 Милан Гайич, войдя в штрафную площадь до удара по мячу, извлекает из этого преимущество, забив гол после отскока мяча от вратаря соперников. При этом, игрок, выполнявший 11-метровый удар, и вратарь правил не нарушали.

    Согласно протоколу работы видеопомощника судьи данная ситуация требует вмешательства VAR. При вмешательстве видеоассистент судьи обязан проверить расположение игроков обеих команд, и он корректно отметил, что в сектор внутри дуги штрафной площади до удара очевидно зашел также и игрок команды «Краснодар» №44 Сергей Бородин, что также является нарушением правил при пробитии 11-метрового удара.

    Согласно тексту правил игры, в случае нарушения игроками обеих команд процедуры пробития 11-метрового удара, судья должен повторить выполнение удара. Данное решение является фактическим и VAR корректно рекомендовал судье изменить решение и перебить 11-метровый удар. Тем не менее, судья реализовал свое право на видеопросмотр на поле с тем, чтобы убедиться в очевидности нарушения со стороны партнера вратаря.

    Комиссия особо отмечает, что в матчах с использованием VAR видеоассистент судьи обязан вмешиваться и рекомендовать судье изменить решение только в том случае, если нарушение правил при пробитии 11-метрового удара партнером бьющего или вратаря влияет на развитие игрового эпизода (гол не был изначально забит бьющим игроком и партнер нападающего забивает его, либо ввиду нарушения на нем, команда получает право на новый 11-метровый удар; а также если партнер вратаря вмешивается в очень явную голевую ситуацию).

    Также, для целей определения правильности входа в штрафную площадь при 11-метровом ударе нарушившими правила считаются только те футболисты, что сделали хотя бы один полный шаг в области поля, ограниченной штрафной площадью и прилегающим к ней сектором. Судьи не должны расценивать как нарушение случаи неявного входа в указанные части поля (такие как наклон корпуса игрока внутрь штрафной; ноги, касающиеся линии штрафной площади; ноги, занесенные внутрь штрафной площади, но не ставшие в опору на землю).

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