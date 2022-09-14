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    Гол Холанна принес «Ман Сити» победу над дортмундской «Боруссией»

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 56-й минуте открыли дортмундцы. Справились хозяева с подачей от угла поля во вратарскую, но Ройс быстро вернул мяч к воротам, где уже Джуд Беллингем здорово подставил голову.

    На 80-й минуте Де Брёйне справа перевёл мяч в центр на Стоунза — и Джон мощным ударом пробил под перекладину. Не было рикошета, но голкипер сыграл неловко — мяч пролетел возле руки.

    А спустя четыре минуты Канселу внешней вырезал подачу на дальний угол вратарской, где Эрлинг Холанн в прыжке ногой переправил мяч в ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Манчестер Сити — Боруссия Д 2:1
    Голы: 0:1 Джуд Беллингхэм (56'), 1:1 Джон Стоунс (80'), 2:1 Эрлинг Холанд (84') Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 58'), Рияд Марез (Julian Alvarez, 58'), Эрлинг Холанд (Калвин Филлипс, 90'), Джек Грилиш (Филип Фоден, 58') Боруссия Д: Марко Ройс (Карим Адейеми, 88'), Антони Модест (Нико Шлоттербек, 78'), Джованни Рейна (Дониелл Мален, 62'), Салих Озкан (Юссуфа Мукоко, 88'), Эмре Джан, Джуд Беллингхэм, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Тома Мёнье, Alexander Meyer Предупреждения: Родриго Эрнандес (53'), Дониелл Мален (79'), Салих Озкан (88'), Филип Фоден (90 + 4'), Тома Мёнье (90 + 4'), Pep Guardiola (90 + 4')

    В другом матче группы G датский «Копенгаген» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» — 0:0.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Копенгаген — Севилья 0:0
    Копенгаген: Мэтью Райан, Кевин Дикс, Денис Вавро, Давид Хочолава, Виктор Кристансен, Marko Stamenic, Зека, Расмус Фальк (Лукас Лерагер, 79'), Isak Bergmann Johannesson (Christian Sorensen, 87'), Виктор Классон (Hakon Arnar Haraldsson, 79'), Мохаммед Дарами (Поль Мукаиру, 73') Севилья: Иско (Аднан Янузай, 84'), Юссеф Эн-Несири (Каспер Дольберг, 74'), Эрик Ламела (Сусо, 73'), Томас Делейни (Алехандро Гомес, 67'), Фернандо, Иван Ракитич (Жоан Жордан, 67'), Алекс Теллес, Kike Salas, Неманья Гудель, Jose Carmona, Марко Дмитрович Предупреждения: Мохаммед Дарами (11'), Виктор Классон (58'), Жоан Жордан (75'), Marko Stamenic (83'), Jose Carmona (90 + 4')

    Группа G: 1. «Манчестер Сити» — 6 очков, 2. «Боруссия» Д — 3, 3. «Севилья» — 1, 4. «Копенгаген» — 1.

    В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Копенгаген», а «Боруссия» отправится в гости к «Севилье». Обе игры состоятся 5 октября.

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