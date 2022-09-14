Индзаги: Знали, что нельзя недооценивать «Викторию», и мы этого не сделали

«Мы счастливы, потому что знали, что нельзя недооценивать соперника, и мы этого не сделали.
Ребята играли отлично, на протяжении всей игры оставались сосредоточенными. После финального свистка я их поздравил в раздевалке.
Нам пришлось сыграть так много матчей подряд: это была наша третья игра за шесть дней.
Сейчас мы остались без Лукаку, но есть Джеко , и он играет так, что Лукаку может спокойно восстанавливаться.
Эдин был хорош сегодня, как и все его товарищи по команде», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.