ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план
  • 23:55
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Индзаги: Знали, что нельзя недооценивать «Викторию», и мы этого не сделали

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Интер Футбол Италии Лига чемпионов Виктория Пльзень
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал выездную победу над «Викторией Пльзень» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы счастливы, потому что знали, что нельзя недооценивать соперника, и мы этого не сделали.

    Ребята играли отлично, на протяжении всей игры оставались сосредоточенными. После финального свистка я их поздравил в раздевалке.

    Нам пришлось сыграть так много матчей подряд: это была наша третья игра за шесть дней.

    Сейчас мы остались без Лукаку, но есть Джеко , и он играет так, что Лукаку может спокойно восстанавливаться.

    Эдин был хорош сегодня, как и все его товарищи по команде», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Холанн сыграет против бывшего клуба?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Краснодар» отыграется на кризисном «Локо» за разгром от ЦСКА?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Остался ли у «Зенита» боезапас после матча с «Оренбургом»?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Челси — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры