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    «Даже Дзюба себя так не вел». Колыванов раскритиковал поведение Соболева

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    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов подверг резкой критике поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче против «Ростова» (2:4) в девятом туре чемпионата России.

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    Незадолго до завершения матча у Соболева случился конфликт с полузащитником «Ростова» Даниилом Уткиным.

    «Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя. Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является.

    Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично. Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил.

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    • Когда была хорошая конкуренция — он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.

    Это его проблемы, что он хочет показать какой он крутой, но в футболе это необязательно делать. Человек перегибает. Хочешь себя проявить — проявляй передачами и голами. То, что он здоровый, и так все знают.

    Судьи по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то — нет. В Европе не закрыли бы.

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    • Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды», — приводит слова Колыванова «Спорт день за днем».

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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