«Даже Дзюба себя так не вел». Колыванов раскритиковал поведение Соболева

Бывший главный тренер «Уфы»подверг резкой критике поведение нападающего «Спартака»в матче против «Ростова» (2:4) в девятом туре чемпионата России.

Незадолго до завершения матча у Соболева случился конфликт с полузащитником «Ростова» Даниилом Уткиным.

«Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя. Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является.

Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично. Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил.

Когда была хорошая конкуренция — он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.

Это его проблемы, что он хочет показать какой он крутой, но в футболе это необязательно делать. Человек перегибает. Хочешь себя проявить — проявляй передачами и голами. То, что он здоровый, и так все знают.

Судьи по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то — нет. В Европе не закрыли бы.

Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды», — приводит слова Колыванова «Спорт день за днем».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.