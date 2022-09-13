«Даже Дзюба себя так не вел». Колыванов раскритиковал поведение Соболева

Незадолго до завершения матча у Соболева случился конфликт с полузащитником «Ростова» Даниилом Уткиным.
«Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя. Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является.
Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично. Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил.
Когда была хорошая конкуренция — он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.
Это его проблемы, что он хочет показать какой он крутой, но в футболе это необязательно делать. Человек перегибает. Хочешь себя проявить — проявляй передачами и голами. То, что он здоровый, и так все знают.
Судьи по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то — нет. В Европе не закрыли бы.
Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды», — приводит слова Колыванова «Спорт день за днем».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.