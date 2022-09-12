Нагельсманн: Нас ждет тяжелая игра с «Барселоной»

Главный тренер «Баварии»оценил форму «Барселоны», с которой мюнхенскому клубу предстоит сыграть в ближайшем матче Лиги Чемпионов и заявил, что это будет сложный поединок.

«Конечно, мы хорошо знаем возможности "Барселоны". Они подписали нескольких хороших игроков — например, того же Левандовски. Теперь это совершенно другая команда по сравнению с той, что мы видели в 3-4 последних матчах с нами.

"Барселона" действует агрессивно и обороняется с высокой линией, там играют такие полузащитники, как Гави и Педри. Нас ждет тяжелая игра», — приводит слова тренера Kicker.

«Бавария» сыграет с «Барселоной» дома в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.