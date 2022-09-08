В 22:00 08.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги конференций УЕФА.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Базель» — «Пюник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Базель»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Базель — Пюник.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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