«Базель»
«Базель» — серебряный призёр швейцарского чемпионата. В новом розыгрыше внутреннего первенства клуб пока буксует.
Например, в 7 туре регуляки «Базель» уступил «Сьону» (1:2). В турнирной таблице «красно-синие» уже сильно отстали от лидеров и занимают пока 8 место.
На европейской арене «Базель» стартовал со 2-го раунда Лиги конференций. Для выхода в групповую стадию швейцарцам пришлось обыгрывать трёх соперников.
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Получилось — «Базель» оказался сильнее «Крузейдерса» из Северной Ирландии, «Брондбю» из Дании и болгарский ЦСКА София.
«Пюник»
Ереванский клуб в чемпионате Армении одержал победу над клубом «Лернаин Арцах» (1:0). В турнирной таблице «Пюник» идет на 5-м месте.
В памяти «Пюника» еще свежа битва плей-офф Лиги Европы против и серию пенальти, которую чемпион Армении проиграл. В итоге оказался в Лиге конференций.
«Пюник» — чемпион Армении. Путь ереванского коллектива начался с двух побед в квалификации Лиги чемпионов над румынским «Клужем» и «Дюделанжем из Люксембурга».
Дальше последовали неудачи с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов и «Шерифом» — в Лиге Европы.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче уверены в победе хозяев. На победу «Базеля» можно поставить за 1.15, ничью оценивают в 7.50, а победу «Пюника» предлагают взять — за 17.00.
Прогноз — в этой встрече можно ожидать голепад со стороны в первую очередь швейцарской команды
Мы предлагаем рискнуть и сделать ставку на тотал больше 3 с коэффициентом 1.80.