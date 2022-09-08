В четверг, 8 сентября «Базель» дома сыграет против «Пюника». Группа H. Матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Базель» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Базель»

«Базель» — серебряный призёр швейцарского чемпионата. В новом розыгрыше внутреннего первенства клуб пока буксует.

Например, в 7 туре регуляки «Базель» уступил «Сьону» (1:2). В турнирной таблице «красно-синие» уже сильно отстали от лидеров и занимают пока 8 место.

На европейской арене «Базель» стартовал со 2-го раунда Лиги конференций. Для выхода в групповую стадию швейцарцам пришлось обыгрывать трёх соперников.

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Получилось — «Базель» оказался сильнее «Крузейдерса» из Северной Ирландии, «Брондбю» из Дании и болгарский ЦСКА София.

«Пюник»

Ереванский клуб в чемпионате Армении одержал победу над клубом «Лернаин Арцах» (1:0). В турнирной таблице «Пюник» идет на 5-м месте.

В памяти «Пюника» еще свежа битва плей-офф Лиги Европы против и серию пенальти, которую чемпион Армении проиграл. В итоге оказался в Лиге конференций.

«Пюник» — чемпион Армении. Путь ереванского коллектива начался с двух побед в квалификации Лиги чемпионов над румынским «Клужем» и «Дюделанжем из Люксембурга».

Дальше последовали неудачи с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов и «Шерифом» — в Лиге Европы.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче уверены в победе хозяев. На победу «Базеля» можно поставить за 1.15, ничью оценивают в 7.50, а победу «Пюника» предлагают взять — за 17.00.

Прогноз — в этой встрече можно ожидать голепад со стороны в первую очередь швейцарской команды

Мы предлагаем рискнуть и сделать ставку на тотал больше 3 с коэффициентом 1.80.