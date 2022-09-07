Полузащитник «Локомотива»перешел в «Крылья Советов» на правах аренды с опцией выкупа, сообщает пресс-служба самарского клуба.

19-летний россиянин будет выступать под шестым номером.

Сергей родился в Волгограде. Первым профессиональным клубом Бабкина был «Анжи», оттуда он перешел в «Локомотив». Некоторое время выступал за молодежную команду железнодорожников и «Локомотив-Казанку», после чего стал играть за главную команду. На счету Сергея Бабкина 20 матчей и голевая передача в составе столичного клуба.

— Сергей Бабкин неплохо заявил о себе на уровне РПЛ еще в прошлом сезоне. Это хороший полузащитник с набором неплохих футбольных качеств. У нас молодая команда, и Сергею не потребуется много времени на адаптацию, — отметил главный тренер нашей команды Игорь Осинькин.

Бабкин выступает за «Локомотив» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 2 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.