ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Арсенал» Возвращение «Большой двойки». У соперничества «МЮ» и «Арсенала» снова есть потенциал
    Все новости спорта

    Тедеско: «Шахтер» способен создать проблемы как на контратаке, так и игрой на флангах

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии РБ Лейпциг Футбол Украины Шахтер Донецк
    Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско дал комментарий в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

    Доменико Тедеско
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доменико Тедеско

    «"Шахтер" является доминирующей командой на Украине. Вы можете видеть это по их выступлениям в чемпионате, они уже набрали семь очков в первых трех играх.

    Несмотря на уход некоторых громких имен за последние несколько лет, они по-прежнему остаются хорошей командой. У них отличные игроки, они сильны до мозга костей и способны создать проблемы как на контратаке, так и игрой на флангах.

    Это также клуб с большим опытом участия в Лиге чемпионов. Конечно, во вторник будет особенная игра, и мы рады, что можем приветствовать "Шахтер" на нашем стадионе в этом матче Лиге чемпионов», — цитирует Тедеско пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч «РБ Лейпциг» — «Шахтер» состоится 6 сентября, начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»
  • ПСЖ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • Возникнут ли у «Манчестер Сити» проблемы с «Севильей»?
  • «Севилья» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сливочные» начнут без увертюр
  • «Селтик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Селтик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барселона — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры