Тедеско: «Шахтер» способен создать проблемы как на контратаке, так и игрой на флангах

Главный тренер «РБ Лейпциг»дал комментарий в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

«"Шахтер" является доминирующей командой на Украине. Вы можете видеть это по их выступлениям в чемпионате, они уже набрали семь очков в первых трех играх.

Несмотря на уход некоторых громких имен за последние несколько лет, они по-прежнему остаются хорошей командой. У них отличные игроки, они сильны до мозга костей и способны создать проблемы как на контратаке, так и игрой на флангах.

Это также клуб с большим опытом участия в Лиге чемпионов. Конечно, во вторник будет особенная игра, и мы рады, что можем приветствовать "Шахтер" на нашем стадионе в этом матче Лиге чемпионов», — цитирует Тедеско пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч «РБ Лейпциг» — «Шахтер» состоится 6 сентября, начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.