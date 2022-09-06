«Лейпциг»
«Быки» в Бундеслиге стартовали явно ниже ожиданий. В 5 матчах команда набрала всего 5 очков.
В пяти турах чемпионата «Лейпциг» победил лишь раз. При этом в своем предыдущем поединке был разгромлен «Айнтрахтом» (4:0).
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Шахтёр Д
В составе команды есть потери. В этой встрече не сыграют травмированные Юссуф Поульсен и Лукас Клостерманн.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Лейпциг» наверняка будет активно атаковать. Важность удачного старта переоценить тяжело, и «быки» это понимают отлично.
«Шахтер» Донецк
В своем чемпионате эта команда стартовала натужно. В трех стартовых турах «Шахтер» Донецк добыл 7 очков.
Правда, обе виктории дались команде Игоря Йовичевича сложно. Характерно, что обе получились минимальными.
В минувшем туре чемпионата «Шахтер» Донецк добыл сложную викторию. На выезде дончане минимально переиграли «Рух».
В этом поединке «Шахтер» Донецк будет рисковать. Забивать в составе «горняков» есть кому.
Прогноз и ставка
На победу «Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают взять за 7.70, а победу «Шахтера» Донецк — за 15.00.
«Лейпциг» крайне нестабилен. «Шахтер» Донецк
Дончане весьма неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк +1.5 с коэффициентом 2.47.