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    «Горняки» дадут бой «быкам»

    «Лейпциг» — «Шахтер» Д. Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 сентября 2022 года

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    Тимо Вернер
    «Лейпциг» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лейпциг» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 06 Сентября 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Лейпциг»

    «Быки» в Бундеслиге стартовали явно ниже ожиданий. В 5 матчах команда набрала всего 5 очков.

    В пяти турах чемпионата «Лейпциг» победил лишь раз. При этом в своем предыдущем поединке был разгромлен «Айнтрахтом» (4:0).

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Шахтёр Д

  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 12.00
  • Ставка
    •

    В составе команды есть потери. В этой встрече не сыграют травмированные Юссуф Поульсен и Лукас Клостерманн.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Лейпциг» наверняка будет активно атаковать. Важность удачного старта переоценить тяжело, и «быки» это понимают отлично.

    «Шахтер» Донецк

    В своем чемпионате эта команда стартовала натужно. В трех стартовых турах «Шахтер» Донецк добыл 7 очков.

    Правда, обе виктории дались команде Игоря Йовичевича сложно. Характерно, что обе получились минимальными.

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    • В минувшем туре чемпионата «Шахтер» Донецк добыл сложную викторию. На выезде дончане минимально переиграли «Рух».

    В этом поединке «Шахтер» Донецк будет рисковать. Забивать в составе «горняков» есть кому.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают взять за 7.70, а победу «Шахтера» Донецк — за 15.00.

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    «Лейпциг» крайне нестабилен. «Шахтер» Донецк еще не пропускал в своем чемпионате.

    Дончане весьма неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк +1.5 с коэффициентом 2.47.

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    «Лейпциг» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. «Горняки» дадут бой «быкам»
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