«Лейпциг» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лейпциг» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Быки» в Бундеслиге стартовали явно ниже ожиданий. В 5 матчах команда набрала всего 5 очков.

В пяти турах чемпионата «Лейпциг» победил лишь раз. При этом в своем предыдущем поединке был разгромлен «Айнтрахтом» (4:0).

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Шахтёр Д 1 1.22 X 6.60 2 12.00 Ставка

В составе команды есть потери. В этой встрече не сыграют травмированные Юссуф Поульсен и Лукас Клостерманн.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Лейпциг» наверняка будет активно атаковать. Важность удачного старта переоценить тяжело, и «быки» это понимают отлично.

«Шахтер» Донецк

В своем чемпионате эта команда стартовала натужно. В трех стартовых турах «Шахтер» Донецк добыл 7 очков.

Правда, обе виктории дались команде Игоря Йовичевича сложно. Характерно, что обе получились минимальными.

В минувшем туре чемпионата «Шахтер» Донецк добыл сложную викторию. На выезде дончане минимально переиграли «Рух».

В этом поединке «Шахтер» Донецк будет рисковать. Забивать в составе «горняков» есть кому.

Прогноз и ставка

На победу «Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают взять за 7.70, а победу «Шахтера» Донецк — за 15.00.

«Лейпциг» крайне нестабилен. «Шахтер» Донецк еще не пропускал в своем чемпионате .

Дончане весьма неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк +1.5 с коэффициентом 2.47.