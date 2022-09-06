Ла Лига: Итоги 4-го тура

Мадридский «Реал» вышел в единоличные лидеры испанской Ла Лиги. «Бетису» пришлось на время сойти с дистанции. На вице-чемпионское место поднялась каталонская «Барселона». Битва за титул испанского турнира только начинается.

Изменения в турнирной таблице

Турнирная таблица чемпионата Испании поменялась кардинально. На своих местах только остались лидер Ла Лиги — «Реал» Мадрид и аутсайдер — «Кадис» (20 место).

Остальные 18 команд сменили место проживания в «турнирке». Начнём с тех коллективов, которые потеряли свои позиции по итогам 4 тура: «Бетис» (со 2-го на 4-е), «Атлетик» (с 4-го на 6-е), «Атлетико» ( с 6-го на 7-е), «Реал Сосьедад» (с 8-го на 9-е), «Мальорка» (с 9-го на 11-е), «Альмерия» (с 10-го на 13-е), «Райо Вальекано» (с 11-го на 14-е),

Календарь и таблица испанской Примеры

Успеха добилась не меньшая часть состава испанского чемпионата. Так «Барселона» поднялась с 3-го на 2-е место; «Вильярреал» (с 5-го на 3-е), «Осасуна» (с 7-го на 5-е), «Сельта» (с 12-го на 8-е), «Валенсия» (с 14-го на 10-е), «Жирона» (с 13-го на 12-е) и «Эспаньол» (с 16-го на 15-е).

Смена лидера

Это была битва двух лидеров Ла Лиги. Встретились два «Реала»: Мадрид против «Бетиса».

К очному противостоянию соперники подошли с 3 победами в активе. Мадридский «Реал» в начале сезона уже обыграл «Альмерию» (2:1), «Сельту» (4:1) и «Эспаньол» (3:1).

«Бетис» в свою очередь переиграл «Эльче» (3:0), «Мальорку» (2:1) и «Осасуну» (1:0).

В битве за 1 место сильнее оказались действующие чемпионы. «Реал» обыграл «Бетис» со счётом 2:1. У Мадрида голами отметились Винисиус Жуниор и Родриго Силва де Гоис.

Таким образом «королевский клуб» набрал 12 очков из 12 возможных и вышел на чистое 1 место в испанском первенстве. «Бетис» с 9 баллами был вынужден опуститься на 4 строчку турнирной таблицы и пропустить вперёд себя «Барселону» и «Вильярреал».

Кто в Топе

«Барселона» и «Вильярреал» после матчей 4-го тура набрали по 10 очков. На 2-м место поднялся каталонский клуб. «Сине-гранатовые» забили на 1 мяч больше, чем «желтая субмарина».

В минувшем туре «Барса» нанесла в гостях разгромное поражение «Севилье» (3:0). За каталонцев мячи забили Рафинья, Левандовский и Гарсия.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Вице-чемпионы Испании в этом сезоне также смогли победить «Вальядолид» (4:0) и «Реал Сосьедад» (4:1). Лишь в 1-м туре «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

На 3-й позиции идёт «Вильярреал». Команда в 4-м туре сокрушила «Эльче» (4:0). За «подводную лодку» отличились Морено, Джовани Ло Чельсо, Коклен и Моралес.

Ранее «Вильярреал» завоевал 3 очка в поединках против «Атлетико» (2:0) и «Вальядолида» (3:0). Единственная ничья была зафиксирована в противостоянии с «Хетафе» (0:0).

«Севилья» повторяет путь «Байера»

В Германии — «Байер». В Испании — «Севилья». Разочарование первых туров национального чемпионата.

В прошлом сезоне «андалусийцы» заняли в Примере 4-е место. Сейчас клуб над зоной вылета, а именно на 17-м месте.

«Севилья» в 4-х матчах набрала всего 1 очко. Эо было во 2-м туре чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:1). В остальных матчах клуб терпел неудачу: от «Осасуны» (1:2), «Альмерии» (1:2), а теперь и «Барселоны» (0:3).

На границе с зоной вылета

«Севилья» на спасительном 17-м, а «Эльче» — на 18-м. А это уже зона вылета. Оба клуба набрали всего 1 очко. Разница лишь в том, что у «севильцев» разница голов составляет минус 3. А у «Эльче» — минус 8.

Болельщики «Севильи» globallookpress.com

На 19-м расположился ещё одни клуб, у которого всего лишь 1 пункт. И это «Хетафе». На последнем месте без очков «Кадис». У команды — 0 очков.

Тур № 5

Новый тур и новое принципиальное противостояние. У «Бетиса» есть прекрасная возможность подняться вверх по турнирной таблице.

Важно обыграть «Вильярреал». Матч состоитсяв в воскресенье, 11 сентября.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Лидер Ла Лиги «Реал» в этот же день, 11 сентября примет «Мальорку». А «Барселона» отправится в гости к «Кадису».