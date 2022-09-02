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    Уфа — Арсенал Тула. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.09.2022 в 16:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Уфа — Арсенал Тула

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    Уфа и Арсенал Тула начнут матч в 16:00 в очередном туре ФНЛ, 02.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Уфа» — «Арсенал Тула» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уфа» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Уфа»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Уфа — Арсенал Тула.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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