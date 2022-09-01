«Пари НН» подписал экс-полузащитника «Краснодара»

Полузащитникподписал двухлетний контракт с, сообщает клубная пресс-служба

«Всё супер, мне всё нравится. Многих ребят знал и раньше: Дмитрия Стоцкого, Даниила Корнюшина, Костю Шильцова, Илью Агапова… Буквально за пару дней адаптировался в новой команде.

Мне понятны требования главного тренера, импонирует тот футбол, в который играет "Пари НН". С нетерпением жду своего первого официального матча.

Почему взял четвертый номер? Многие классные футболисты, игравшие на моей позиции, выходили на поле с "четверкой" на спине. Стивен Джеррард, к примеру, в национальной сборной Англии.

Последний раз под этим номером, играя за "Тосно", я завоевал Кубок страны. Надеюсь, и в Нижнем он принесет мне удачу.

Но самое главное, чтобы команда выполняла поставленные задачи. А я буду стараться вносить свой вклад в общее дело», — сказал игрок.

Жигулев — воспитанник академии ФК «Краснодар». Выступал за «Краснодар», «Краснодар-2», «Милсами» (Орхей, Молдавия), «Тосно» (Ленинградская область), «Урал» (Екатеринбург), «Ротор» (Волгоград), «Заглембе» (Любин, Польша), молодежную сборную России. Обладатель Кубка России-2017/2018.

С апреля этого года 26-летний хавбек пребывал в статусе свободного агента после того, как он покинул «Заглембе».

Ранее игрок находился на просмотре в «Спартаке», однако руководство красно-белых отказалось от подписания контракта.