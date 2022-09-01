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    Балотелли перешел из «Адана Демирспор» в «Сьон»

    Футбол Трансферы Футбол Турции Суперлига Турции Адана Демирспор
    Итальянский нападающий Марио Балотелли покинул «Адана Демирспор» и перешел в швейцарский «Сьон», этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

    Марио Балотелли
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    Марио Балотелли

    Швейцарцы заплатили за трансфер нападающего около 2,6 миллионов евро. Контракт с ним рассчитан на два сезона.

    Ранее СМИ писали о вероятном уходе Балотелли по причине конфликта с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. После завершения матча чемпионата Турции с «Умраниеспором» итальянцы едва не подрались прямо на поле.

    Балотелли выступал за турецкий клуб, куда в августе перешел российский нападающий Артем Дзюба, с лета 2021 года. В общей сложности футболист провел за команду 35 матчей и забил 19 мячей.

    В чемпионате Швейцарии сыграно шесть туров, «Сьон» занимает шестое место, набрав семь очков. 3 сентября «Сьон» принимает «Базель».

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