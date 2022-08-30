Источник: ПСЖ договорился о трансфере Фабиана Руиса

Атакующий полузащитникпродолжит карьеру в

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист 31 августа прилетит в Париж и в скором времени о сделке будет объявлено официально. Контракт Руиса будет действовать до июня 2027 года.

По данным инсайдера Николо Скиры, сумма трансфера составит 24 миллиона евро с учетом бонусов. Зарплата Руиса — 5 миллионов евро в год,

26-летний Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач.

Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года.