«Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон»

Защитникпродолжит карьеру во французском, куда он перешел на правах аренды.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Максимилиано Кофрие Фото: clermontfoot.com

«Максимилиано всегда искренне и без страха бился за "Спартак". Желаем ему успехов во Франции!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Кофрие перешёл в «Спартак» из бельгийского «Сент-Труйдена» в августе 2021 года и с тех пор провел за красно-белых 26 матчей. В составе «Спартака» защитник выиграл Кубок России.

Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне бельгиец появился на поле в одном матче Российской Премьер-Лиги и сыграл 21 минуту.