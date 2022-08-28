ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнКороли камбэков. 19-минутный хет-трик Холанна потушил огонь «Кристал Пэлас»
  • 21:50
    • «Ростов» разошелся миром с ЦСКА
  • 20:26
    • «Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест», Кейн оформил дубль и не забил пенальти
  • 19:25
    • Дубль Сперцяна помог «Краснодару» разгромить «Торпедо»
  • 18:54
    • «Рома» объявила о трансфере Белотти
  • 17:01
    • «Локомотив» разгромил «Оренбург», Игнатьев сделал хет-трик
    Все новости спорта

    Федотов: ЦСКА не хватило заключительного выстрела, чтобы мяч пересек линию ворот

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Ростов РПЛ Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Есть небольшое разочарование. Но в тоже время есть и удовлетворение от проявления характера в тяжелых погодных условий, показанного футбол, комбинаций, мужских единоборств. Думаю, зрители не пожалели своего времени.

    У обеих команд было желание победить, и у нас оно было огромное, от этого есть удовлетворение. Но не хватило заключительного выстрела, чтобы мяч пересек линию ворот.

    У нас были убойные позиции для открытия счета. Соперник в том силовом давлении, когда мяч попадал в нашу штрафную, тоже имел свои шансы. Стоит признать, что итог этого матча закономерен.

    Как планировали играть с "Ростовом"? Хорошо единоборствовать, подбирать мячи, внимательно играть при стандартных положениях. Мы в целом с этим справились.

    В первом тайме вспомню только один момент, когда было жарко, но в остальном то, что планировали, получилось. Достаточно много комбинировали.

    Единственное — не хватало точности передач с фланга и завершающего удара. Были эпизоды, когда слишком рано отдавали передачу, нужно было сделать еще несколько касаний мяча, и отдавать передачу под выход один на один. Таких эпизодов было предостаточно.

    Мы смотрели, как они подстраиваются под соперника и избирают гибридную схему, где Глебов становится третьим центральным. Неожиданностью это не стало. Комбинации проходили и между зон. Но мы не совсем остро их развивали», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли ПСЖ уничтожать соперников?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Создаст ли «Эспаньол» проблемы «Реалу»?
  • «Эспаньол» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Касаткина сенсационно проиграет в первом круге US Open?
  • Дарт — Касаткина. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.51
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Дарт — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бейлек — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Циципас — Галан
  • Теннис
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нисиока — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Эдмунд — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры