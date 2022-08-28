Федотов: ЦСКА не хватило заключительного выстрела, чтобы мяч пересек линию ворот

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Есть небольшое разочарование. Но в тоже время есть и удовлетворение от проявления характера в тяжелых погодных условий, показанного футбол, комбинаций, мужских единоборств. Думаю, зрители не пожалели своего времени.

У обеих команд было желание победить, и у нас оно было огромное, от этого есть удовлетворение. Но не хватило заключительного выстрела, чтобы мяч пересек линию ворот.

У нас были убойные позиции для открытия счета. Соперник в том силовом давлении, когда мяч попадал в нашу штрафную, тоже имел свои шансы. Стоит признать, что итог этого матча закономерен.

Как планировали играть с "Ростовом"? Хорошо единоборствовать, подбирать мячи, внимательно играть при стандартных положениях. Мы в целом с этим справились.

В первом тайме вспомню только один момент, когда было жарко, но в остальном то, что планировали, получилось. Достаточно много комбинировали.

Единственное — не хватало точности передач с фланга и завершающего удара. Были эпизоды, когда слишком рано отдавали передачу, нужно было сделать еще несколько касаний мяча, и отдавать передачу под выход один на один. Таких эпизодов было предостаточно.

Мы смотрели, как они подстраиваются под соперника и избирают гибридную схему, где Глебов становится третьим центральным. Неожиданностью это не стало. Комбинации проходили и между зон. Но мы не совсем остро их развивали», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.