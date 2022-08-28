«Альмерия» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 3-го тура чемпионата Испаниипотерпела выездное поражение отсо счетом 1:2.

Счет в матче на 30-й минуте открыли гости. Теллес получил мяч слева и сделал точный навес на голову Оливеру Торресу, который пробил в левый нижний угол.

На 42-й минуте «Альмерия» отыгралась. После длинного паса Мартинеса Рекик выиграл мяч в воздухе, но сбросил его сопернику. Тут же последовал пас на ход Ларджи Рамазани, который справа ворвался в штрафную севильцев и пробил в дальний угол.

А на 55-й минуте последовала атака хозяев правым флангом, Робертоне прострелил в центр, Рекик мяча коснулся, но выбить его не смог. В итоге Умар Садик на дальнем углу вратарской без проблем отправил футбольный снаряд в сетку.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Севилья 2:1 Голы: 0:1 Оливер Торрес (30'), 1:1 Largie Ramazani (42'), 2:1 Садик Умар (55') Альмерия: Fernando Martinez, Срджян Бабич, Kaiky Melo (Juan Brandariz, 74'), Родриго Эли, Pozo, Eguaras, Samu Costa, Sergio Akieme, Лукас Робертоне (Curro Sanchez, 82'), Largie Ramazani (Leo Baptistao, 80'), Садик Умар Севилья: Алехандро Гомес, Рафаэль Мир Висенте, Эрик Ламела (Юссеф Эн-Несири, 65'), Оливер Торрес (Томас Делейни, 58'), Фернандо, Жоан Жордан (Иско, 58'), Алекс Теллес, Карим Рекик (Jose Carmona, 58'), Tanguy Nianzou, Хесус Навас (Лукас Окампос, 65'), Яссин Буну Предупреждения: Эрик Ламела (12'), Карим Рекик (15'), Inigo Eguaras (33'), Рафаэль Мир Висенте (45'), Хесус Навас (49'), Jose Carmona (70'), Kaiky Melo (71'), César De La Hoz (78'), Иско (78'), Томас Делейни (80'), Алекс Теллес (83'), Leo Baptistao (84'), Samu Costa (90 + 1')

После этого матча «Альмерия» с 4 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Севилья» с одним очком — на 15-й строчке.

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В другом матче игрового дня «Райо Вальекано» потерпел домашнее поражение от «Мальорки» — 0:2.

Счет на 13-й минуте открыл албанский нападающий гостей Ведат Муричи, а на 64-й минуте корейский хавбек Ли Кан Ин удвоил его.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Мальорка 0:2 Голы: 0:1 Ведат Мурики (13'), 0:2 Lee Kang-in (64') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Пате Сисс, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Óscar Valentín (Хосе Посо, 86'), Унаи Лопес (Серхио Камельо, 57'), Сальва Санчес (Бебе, 57'), Оскар Трехо (Сантьяго Комесанья, 57'), Альваро Гарсия, Falcao Мальорка: Ведат Мурики (Абдон Пратс, 87'), Lee Kang-in (Javier Llabres, 74'), Дани Родригес (Inigo Ruiz De Galarreta, 87'), Родриго Батталья, Клеман Гренье (Антонио Санчес, 67'), Коста Хауме, Copete, Антонио Райльо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Предраг Райкович Предупреждения: Клеман Гренье (63'), Óscar Valentín (66'), Антонио Санчес (73'), J.Copete (79')

«Мальорка» после трех туров чемпионата Испании вышла на 7-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Райо Вальекано» занимает 9-ю строчку с таким же количеством очков.

В следующем туре «Мальорка» 3 сентября примет на своем поле «Жирону». На следующий день «Райо Вальекано» проведет матч на выезде с «Осасуной».